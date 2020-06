Munich-Re-Tochter Ergo steigt bei chinesischem Sachversicherer ein

Die Düsseldorfer Munich-Re-Tochter Ergo weitet ihr China-Geschäft mit einem Anteilskauf in der Sachversicherung aus. Der Erstversicherer erwerbe im Zuge einer Kapitalerhöhung 24,9 Prozent an der der staatlichen Taishan Property & Casualty Insurance Co. mit Sitz im chinesischen Shandong, teilte Ergo am Montag in Düsseldorf mit. Das chinesische Unternehmen gehört der Staatsholding Sasac, mit deren Tochter Shandong Asset Investment Holdings der Ergo-Konzern bereits in der Lebensversicherung zusammenarbeitet. Die Behörden müssen dem Vorhaben noch zustimmen.