Murdoch bietet Zugeständnisse bei Sky-Übernahme an

Beide Vorschläge wären aus Sicht von Sky geeignet, um die Bedenken der Wettbewerbshüter zu zerstreuen. Die Behörden prüfen nun schon seit vielen Monaten das Vorhaben, sowohl aus wettbewerbsrechtlichen Gründen, als auch im Hinblick auf die Medienvielfalt und die Einhaltung journalistischer Standards.

21st Century Fox ist Teil des Medienimperiums von Rupert Murdoch, dem in Grossbritannien die britischen Zeitungen "The Sun" und "The Times" gehören. Der amerikanisch-australische Medienmogul hatte bereits 2011 versucht, die volle Kontrolle bei Sky zu übernehmen. Damals liess ein Abhörskandal bei der ihm gehörenden Sonntagszeitung "News of the World" den Plan scheitern. 21st Century Fox wiederum ist selbst Teil eines Übernahmevorstosses durch Disney, der sich grosse Teile von Fox für gut 52 Milliarden Dollar einverleiben will und auch auf Sky nicht verzichten möchte./she/nas/das

(AWP)