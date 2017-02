Myriad reduziert 2016 Verlust deutlich, ebenso den Umsatz

Der Umsatz ging um gut 46% auf 14,7 Mio USD zurück, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilt. Dies sei insbesondere auf den anhaltenden Rückgang in der Legacy Device Solutions Division, auf die noch nicht anfallenden Umsätze von Versy sowie auf den anhaltenden Preisdruck zurückzuführen.

Der operative Verlust auf Stufe EBIT wurde auf 28,2 Mio USD von 65,5 Mio im Vorjahr deutlich reduziert. Das Vorjahresergebnis wurde durch nicht-Cash-relevante Kosten in der Höhe von 47,5 Mio USD belastet, unter anderem etwa durch Wertberichtigungen auf die 2012 übernommene Synchronica. Der Reinverlust verringerte sich auf 29,2 von 67,9 Mio USD. Der Cash-Bestand per Ende 2016 lag noch bei 19,2 Mio USD, nach 30,0 Mio per Ende Juni 2016.

Die Userzahlen von Versy fielen im vierten Quartal 2016 auf gut 1 Mio von 1,2 Mio per Ende September 2016 zurück.

Im Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr heisst es, 2017 biete "exzellente Möglichkeiten, nachdem 2016 ein Jahr des Übergangs gewesen sei".

cf/cp

(AWP)