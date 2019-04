Nach Boeing-Absturz: Äthiopien kündigt Untersuchungsbericht an

Knapp einen Monat nach dem Absturz einer Boeing 737 Max 8 in Äthiopien will das ostafrikanische Land am Donnerstag einen ersten Bericht zur Ursache des Unglücks veröffentlichen. Das sagte der Sprecher des äthiopischen Verkehrsministeriums, Mussie Yiheyis, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Bei dem Absturz der noch relativ neuen Maschine am 10. März unweit von Addis Abeba waren alle 157 Menschen an Bord ums Leben gekommen.