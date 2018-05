Nach Chefwechsel bei VW nun auch Wechsel im Porsche-Aufsichtsrat

Der Umbau an der VW -Spitze wirkt sich nun auch auf den Aufsichtsrat der Konzerntochter Porsche aus. Der frühere VW-Chef Matthias Müller sowie die Ex-Vorstände Karlheinz Blessing und Francisco Javier Garcia Sanz seien aus dem Kontrollgremium der Porsche AG ausgeschieden, teilte der Autobauer am Dienstag mit. An ihre Stelle rücken Gunnar Kilian, Andreas Renschler und Hiltrud Werner.