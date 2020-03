Nach Corona-Fall: Mehr als 2000 Metro-Mitarbeiter arbeiten zuhause

Die Metro AG hatte bereits am vergangenen Freitag - vor Bekanntwerden des aktuellen Infektionsfalls - alle Mitarbeiter am Unternehmens-Campus vorsorglich aufgefordert, eine Woche lang von zuhause aus zu arbeiten und den Besuch in der Hauptverwaltung nach Möglichkeit zu vermeiden. Diese Regelung sei nun um eine Woche verlängert worden, berichtete das Unternehmen.

Der Metro Markt in Düsseldorf und die Real-Filiale am Unternehmenscampus seine nicht betroffen und blieben weiter geöffnet, betonte das Unternehmen./rea/DP/nas

(AWP)