Nach Erdbeben: Anlauf von Atomreaktoren verzögert sich in Frankreich

Nach dem Erdbeben in Südfrankreich mit mehreren Verletzten verzögert sich der Wiederanlauf von vorläufig abgeschalteten Atomreaktoren. Wie der Energiekonzern EDF am Donnerstag in Paris mitteilte, werde nun ein Neustart von Reaktoren des Atomkraftwerks Cruas-Meysse rund zehn Kilometer nördlich von Montélimar in der ersten Dezember-Hälfte erwartet.