Nach Farbattacke auf Thyssenkrupp-Chef noch keine Hinweise auf Täter

Nach der Farbattacke auf Thyssenkrupp -Chef Heinrich Hiesinger in Halle hat die Polizei noch keine konkreten Hinweise zum Täter. Die gesicherten Spuren müssten nun ausgewertet und Zeugen befragt werden, hatte eine Sprecherin bereits am Mittwoch gesagt. Bislang liege nur eine vage Personenbeschreibung des Täters vor. Auch am Donnerstag gab es zunächst keine weiteren Erkenntnisse.