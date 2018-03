Maltas Finanzaufsichtsbehörde hat die Absetzung des Chefs der dort ansässigen Pilatus Bank angeordnet. Zuvor war der Iraner wegen des Verdachts der Umgehung von US-Sanktionen gegen den Iran in den USA festgenommen worden. Ausserdem soll sein Stimmrecht als Aktionär der Bank ausgesetzt werden, wie die Behörde am Mittwoch nach einer Krisensitzung bekannt gab. Der 38-Jährige soll umgerechnet rund 93 Millionen Euro illegal durch das US-Finanzsystem geschleust haben, teilten Staatsanwälte zuvor in New York mit.