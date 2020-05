Nach Gerichtsstreit: Amazon öffnet Lieferzentren in Frankreich wieder

Nach einem Streit über Coronavirus-Schutzmassnahmen hat der Online-Versandhändler Amazon mehrere französische Logistikzentren wieder geöffnet. Die Arbeit werde über drei Wochen schrittweise begonnen, sagte Frankreich-Chef Frédéric Duval am Dienstag der Nachrichtenplattform "Franceinfo". In der ersten Woche geschehe das auf freiwilliger Basis für die Angestellten, so Duval. Dass es wegen der Schliessung der Versandzentren Verstimmungen zwischen dem Konzern und Frankreich gegeben habe, verneinte Duval. "Es gab nie einen Streit zwischen Amazon und Frankreich."