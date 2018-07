Nach Hiesinger-Abgang: Nachfolge an Thyssenkrupp-Spitze noch offen

(Ausführliche Fassung) - Nach dem Abgang von Thyssenkrupp -Chef Heinrich Hiesinger bleibt die Nachfolge an der Spitze des Industriekonzerns offen. Einen Übergangschef, der Hiesingers Aufgaben übernimmt, soll es zunächst nicht geben. Der verbliebene Vorstand - bestehend aus Guido Kerkhoff, Oliver Burkhard und Donatus Kaufmann - soll das Unternehmen erst einmal ohne Vorsitzenden weiterführen, teilte der Dax -Konzern am Freitag mit. Die Suche nach einem Nachfolger Hiesingers solle in einem "strukturierten Prozess" erfolgen.