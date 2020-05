Nach Opec+-Einigung: Kasachstan und Aserbaidschan kürzen Ölproduktion

Nach der Einigung des Ölkartells Opec und seiner Kooperationspartner haben die Länder Kasachstan und Aserbaidschan die Reduzierung ihrer Fördermengen angekündigt. Der Prozess habe wie vereinbart am 1. Mai begonnen, teilte das Energieministerium in Baku im rohstoffreichen Aserbaidschan am Freitag mit. Die Quoten zur Reduzierung sollten proportional zwischen den Ölproduzenten der Ex-Sowjetrepublik aufgeteilt werden. Eine genaue Regelung für die Förderbegrenzung gibt es nach Angaben aus Nursultan auch im zentralasiatischen Kasachstan. Hier sollen besonders grosse Vorkommen von der Drosselung betroffen sein.