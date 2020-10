Nach Störung in Bern 400 Passagiere aus zwei Zügen evakuiert

An einem eilends einberufenen Point de Presse am Freitagmittag erklärte SBB-Mediensprecher Raffael Hirt, die Störung sei kurz vor 9 Uhr am Morgen unmittelbar vor der Osteinfahrt des Berner Hauptbahnhofs aufgetreten. Der IC61 aus Basel hatte die Fahrleitung heruntergerissen.

Zwei Züge seien im Nadelöhr zwischen Wankdorf und Bern stehen geblieben: eine Komposition der S-Bahn der Linie S4 nach Thun sowie ein IC der Deutschen Bahn (DB). Die insgesamt 300 bis 400 Passagiere hätten problemlos evakuiert werden können. Die Aktion sei abgeschlossen.

Laut Thomas Bettler, Leiter Intervention SBB, hat die Sicherheit oberste Priorität. Die Strecken seien gesperrt und die Fahrleitungen ausgeschaltet worden. Mit Lösch- und Rettungszügen von Bern und Biel her seien dann die Passagiere evakuiert worden. Die Reisenden seien mit Shuttlefahrzeugen weggebracht worden.

Ersatzkonzepte bereitgestellt

Als nächstes seien für die vielen betroffenen Reisenden Ersatzkonzepte bereitgestellt und grossräumig Umleitungen organisiert worden. Diese gelten laut Bettler bis auf weiteres. Als nächstes werde man nun die Züge wegstellen, ein Lagebild zu den Schäden machen und dann die Reparatur organisieren.

Im Moment gebe es dafür zwei Konzepte: Entweder versuche man, möglichst ein oder zwei Geleise freizumachen, damit einige Züge fahren könnten. Oder man bleibe bei der Totalsperre, flicke die heruntergerissene Leitung und gebe dann das Netz frei.

Im Moment werden die Züge auf den Durchmesserlinien in den Vorortbahnhöfen gewendet, teilweise schon in Olten. Reisende müssen über die Jurasüdfuss-Linie von West nach Ost reisen, nach Bern via Neuenburg. Die Verbindung ins Berner Oberland erfolgt ohne Halt in Bern über die Verbindungslinie Zollikofen-Ostermundigen.

Egal wie schnell die Reparatur gelinge, die Einschränkungen werden auch nach Anfahren des Normalbetriebs noch einige Zeit dauern, sagte Hirt. Zuerst müssten die Züge wieder in die richtigen Positionen gebracht und die Ersatzbusse weggestellt werden.

(AWP)