Nach Thomas-Cook-Pleite: Sanierer Flöther wird Sachwalter bei Condor

Die deutsche Fluglinie Condor bekommt nach der Pleite ihres britischen Mutterkonzerns Thomas Cook den Sanierungsexperten Lucas Flöther an die Seite gestellt. Er solle bei Condor als vorläufiger Sachwalter agieren, sagte Flöther am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Er sei am Mittag vom Amtsgericht Frankfurt/Main bestellt worden. Flöther ist auch Insolvenzverwalter der einstmals zweitgrössten deutschen Fluglinie Air Berlin, die vor zwei Jahren Insolvenz anmelden musste.