Nach Verlust-Prognose: Lufthansa Cargo freut sich über glänzende Geschäfte

Bei der Frachtfluglinie Lufthansa Cargo kommt nach der bisher trüben Prognose für 2017 wieder Freude auf. "Wir haben eine deutliche Kehrtwende in der Air Cargo gesehen", sagte der Chef der Lufthansa-Tochter, Peter Gerber, am Dienstagabend in Frankfurt. "In diesem Jahr läuft es sehr gut, läuft es sehr gut für alle Beteiligten." Bereits im vierten Quartal 2016 hatte Lufthansa Cargo eine deutliche Erholung gespürt, nachdem die Luftfrachtbranche lange unter Überkapazitäten und schwacher Nachfrage gelitten hatte.