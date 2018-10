Nachfolge von Tom Enders: Franzose Faury soll Airbus-Konzern führen

(Zusammenfassung, neu Details, Hintergrund, A380-Deal wackelt) - Der Franzose Guillaume Faury soll neuer Chef des europäischen Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus werden. Der 50-Jährige führt derzeit die wichtige Verkehrsflugzeugsparte und soll nach der Hauptversammlung am 10. April 2019 die Nachfolge des deutschen Konzernchefs Tom Enders antreten, wie der Verwaltungsrat am Montag entschied. Dort sollen ihn die Anteilseigner in das Führungsgremium des Konzerns wählen.