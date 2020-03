Nachfolgesuche für CS-Präsident Rohner weit fortgeschritten

Nach elf Jahren im Verwaltungsrat und in Einklang mit der Amtszeitbeschränkung von zwölf Jahren habe Rohner dem Verwaltungsrat vor längerer Zeit bestätigt, dass er an der nächsten Generalversammlung im Jahr 2021 nicht zur Wiederwahl antreten werde. An der kommenden GV Ende April will sich Rohner daher zum letzten Mal für eine Amtsdauer von einem Jahr wählen lassen.

Wie bereits bekannt, soll zudem Richard Meddings, Chairman der britischen TSB Bank, neues nicht exekutives Mitglied werden. Hingegen wird Alexander Gut nicht zur Wiederwahl antreten.

GV ohne Aktionäre vor Ort

Wie geplant wird die Credit Suisse ihre ordentliche Generalversammlung am 30. April abhalten. Auch sie wird wegen des Coronavirus - wie bei viele anderen Unternehmen auch - ohne die räumliche Anwesenheit der Aktionäre stattfinden, wie es am Mittwoch weiter hiess.

Damit ändert sich auch der Veranstaltungsort: Die GV wird diesmal nicht wie in den Jahren zuvor im Hallenstadion in Zürich stattfinden, sondern in Horgen. Wie gewohnt wird der Anlass im Internet übertragen.

ys/gab

(AWP)