Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland auf Talfahrt

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist wegen der Corona-Krise weiter gesunken. Der Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit gab nach dem deutlichen Rückgang im April im Mai noch einmal um 3 auf 91 Punkte nach. Mit einem Minus von 38 Punkten unterschreite der BA-X seinen Vorjahreswert beträchtlich, teilte die Bundesagentur am Dienstag in Nürnberg mit.