Die französische Nachrichtenagentur Agence France-Presse (AFP) will sparen und plant einen Stellenabbau. Agentur-Chef Fabrice Fries habe dem Verwaltungsrat vorgeschlagen, in den kommenden fünf Jahren unter dem Strich 125 Stellen abzubauen, berichtete AFP am Donnerstag. Dies seien rund fünf Prozent der Stellen, bezogen auf das Jahresende 2017.