Nächster Opec-Generalsekretär kommt aus Kuwait

An der Spitze des Öl-Kartells Opec wird ab 1. August 2022 der Ölmarkt-Experte Haitham Al-Ghais aus Kuwait stehen. Dies teilte die Opec am Montag in Wien mit. Al-Ghais folgt damit dem Nigerianer Mohammed Sanusi Barkindo, der seit 2016 die Opec leitete und nun nach zwei Amtszeiten ausscheidet.