Nasdaq zieht im Bieterkampf um Osloer Börse nach

Die US-Börse Nasdaq legt ihm Bieterwettstreit um die Osloer Börse nach. Das Angebot je Aktie werde von 152 auf 158 Norwegische Kronen je Aktie erhöht, teilte das Unternehmen am Montag in New York mit. Das entspricht einer Gesamtsumme von 6,8 Milliarden Kronen (696 Mio Euro) - und damit dem gleichen Betrag, den auch die niederländische Euronext für die Osloer Börse bietet.