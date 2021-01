Nationalbank sichert sich die Marke "E-Franken"

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) will sich auch die digitale Version des Frankens sichern. Sie hat beim Schweizer Patentamt die Marken "E-Franken", "Digitaler Franken" und "Digitaler Schweizer Franken" in insgesamt 13 Versionen in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch eintragen lassen.