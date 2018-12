The Native baut Anteil an Asknet nach Kapitalerhöhung wieder auf 51 Prozent aus

Nach dem Zukauf von knapp 45'600 Aktien des E-Commerce-Dienstleisters Asknet, beläuft sich die Anzahl gehaltener Asknet-Aktien auf 333'450 oder 51 Prozent, wie The Native am Sonntag mitteilte. Im November 2017 hatte The Native bereits einen Anteil in dieser Höhe gekauft.

Wegen einer Kapitalerhöhung bei Asknet, an der The Native nicht partizipiert habe, habe der Anteil während rund zweier Monate lediglich bei 44 Prozent gelegen, liess ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP wissen. The Native habe aber jederzeit die Kontrolle über das Geschäft von Asknet behalten.

cf/ys

(AWP)