The Native baut Schulden ab und gibt Beteiligungsveränderung bekannt

Die Schuldner, die ihre Schuldverschreibungen umtauschten, erhielten direkt und indirekt über die Tochter HFC eigene Aktien in Höhe von 8,17 Prozent des Grundkapitals von The Native. Damit soll eine Verwässerung für die bestehenden Aktionäre vermieden werden.

Zudem wurde The Native darüber informiert, dass die von Philipp Boehringer gegründete PB Invest AG ihren Anteil unter die Schwelle von 10 Prozent gesenkt hat. Zuvor hielt PB Invest nach letzten Angaben der SIX von Mitte Juni 12,8 Prozent an The Native.

dm/sig

(AWP)