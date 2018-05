Das Online-Kunstauktions-Unternehmen Paddle8 und sein strategischer Investor "The Native" lancieren unter dem Namen "P8Pass" einen Kunst-Authentifizierungsdienst auf Blockchain-Basis. Paddle8 werde für jedes der online gehandelten Kunstwerke ein digitales Zertifikat anbieten und dieses in die Bitcoin-Blockchain kodieren, teilte die an der Schweizer Börse SIX kotierte "The Native" am Donnerstagabend mit.