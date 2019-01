The Native hat Wandelanleihe getilgt

Die im Bereich E-Commerce-Dienstleistungen tätige The Native hat eine Wandelanleihe über 4,31 Millionen Euro getilgt und so die Nettoverschuldung des Konzerns reduziert. Das Papier wäre ursprünglich im Dezember 2018 fällig gewesen, wurde aber vergangenen Sommer verlängert, teilte die Gesellschaft in der Nacht auf Samstag mit.