Die Beteiligungsgesellschaft The Native lebt noch. Das Berufungsgericht des Kantons Basel-Stadt hat einem Rekurs gegen eine Bankrotterklärung durch eine untere Instanz eine aufschiebende Wirkung beigemessen. The Native wird nun den endgültigen Entscheid seiner Beschwerde abwarten, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.