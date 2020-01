The Native schliesst Restrukturierung ab

So habe The Native am 30. Dezember 2019 die Tochtergesellschaften "The Native Media Inc." in New York sowie die in Lausanne ansässige "Blockchain Lab SA" an eine Drittpartei verkauft. Zu den Verkaufspreisen macht das Unternehmen keine Angaben. Zusammen mit der am 23. Dezember bekanntgegebenen Wandelanleihe von 3,22 Millionen Franken hätten diese Veräusserungen zur angestrebten Vereinfachung der Unternehmens- und Schuldenstruktur geführt.

Mit Abschluss der Restrukturierung kündigt die Beteiligungsgesellschaft nun mit den Zahlen zum ersten Quartal ein umfassendes Update zur weiteren Geschäftsstrategie an. Zudem legt das Unternehmen die jährliche Aktionärsversammlung auf den 30. Juni 2020 fest.

jl/tt

(AWP)