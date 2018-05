The Native schreibt 2017 Umsatz von 15,5 Mio Fr. und Verlust von 7 Mio

Der Verlust setze sich allerdings grösstenteils aus Non-Cash-Faktoren wie Goodwill-Wertberichtigungen (4,0 Mio), Abschreibungen (1,2 Mio) und Wertberichtigungen auf Forderungen der 5 EL (2,1 Mio) zusammen, hält The Native in der am Montagabend veröffentlichten Communique fest. Nun seien die meisten Belastungsfaktoren aus dem 5 EL-Erbe bereinigt worden, so die Mitteilung.

In der Bilanz hält das Unternehmen per Ende 2017 Vermögenswerte im Umfang von 32,5 Millionen (VJ 2,0 Mio) und ein Eigenkapital in Höhe von 4,1 Millionen (0,1 Mio). Die Cash-Position beläuft sich auf 7,9 Millionen und die Nettoverschuldung wird mit 7,7 Millionen angegeben, wobei 44 Prozent davon kurzfristige Schulden seien.

Das Geschäft der Gruppe gewinne rasch an Grösse, die wichtigsten übernommenen Tätigkeiten habe man vollständig integriert, heisst es weiter. Ein wesentlicher Faktor sei dabei die deutsche Asknet AG, die im November 2017 erworben wurde und daher nur für zwei Monate zum Umsatz von The Native beigetragen hatte. Der Jahresumsatz 2017 von Asknet belief sich insgesamt auf 68,4 Millionen Euro.

Die 100-prozentige Schweizer Tochter Blockchain Lab steuerte derweil im Jahr 2017 insgesamt 2,26 Millionen Franken zum Vorsteuerergebnis von The Native bei. Dieser Beitrag stamme zumeist aus dem Verkauf von einigen Technologie-Assets, heisst es. Derweil resultiere dank der schlanken Kostenstruktur am Hauptsitz von The Native in Lausanne ein positiver Cash Flow aus operativer Tätigkeit im Umfang von 1,9 Millionen (VJ -0,7 Mio).

mk

(AWP)