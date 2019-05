The Native schreibt 2018 Umsatz von 102,6 Mio Fr. und Verlust von 8,4 Mio

Unter dem Strich verblieb ein Verlust von 8,4 Millionen Franken nach einem Reinverlust von 14,0 Millionen im Jahr zuvor. Grösstenteils sei der Verlust auf Non-Cash-Faktoren wie etwa Goodwill-Wertberichtigungen zurückzuführen gewesen, hiess es in dem Communiqué.

Das Geschäftsjahr 2018 war das erste der Vollkonsolidierung wichtiger Tochtergesellschaften, allen voran der Asknet AG in Deutschland. Die Asknet war von The Native im November 2017 erworben worden und hatte daher im Vorjahr nur für zwei Monate zum Umsatz beigetragen.

In das Jahr 2019 gehe man nun mit dem vollen Vertrauen in das Wachstumspotenzial des E-Commerce-Services-Geschäfts. Auch glaube man an die Fähigkeit, die damit verbundene Wachstumsstrategie umzusetzen, wurde Victor Iezuitov, der Finanzchef des Unternehmens, zitiert. Das Potenzial zeige sich am erreichten Umsatzwachstum der Asknet, die noch vor der Übernahme durch The Native vier Jahre in Folge Umsatzrückgänge habe hinnehmen müssen.

Wie das Unternehmen ausserdem bekannt gab, werden sich an der kommenden Generalversammlung vom 24. Juni zwei Mitglieder des Verwaltungsrats nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Konkret werden Osman Khan und Paulo Pinto aus dem Gremium zurücktreten. Als neuer Verwaltungsratspräsident werde nun Patrick Girod, als neues Mitglied des Gremiums Finanzchef Victor Iezuitov vorgeschlagen.

kw/

(AWP)