The Native übt seine Option für Mehrheitsbeteiligung an P8H Inc aus

Die Beteiligungsgesellschaft The Native will die Mehrheit an der amerikanischen P8H Inc übernehmen. Der Verwaltungsrat habe entsprechende Pläne abgesegnet, teilte The Native am Mittwoch mit. Bis im Mai 2019 will die Gesellschaft 51 Prozent an der Besitzerin von der Online-Auktionsplattform Paddle8 besitzen.