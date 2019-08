The Native unterzeichnet Optionsvereinbarung zum Verkauf von Nexway-Anteil

Gemäss der Vereinbarung mit einem bestehenden Nexway-Aktionäre kann The Native die 333'450 Nexway Aktien, die in ihrem Besitz sind, gegen eine Barabfindung in Höhe von 28 Euro pro Stück verkaufen. Dies entspricht einer Prämie von knapp 17 Prozent auf den aktuellen Marktpreis und ergäbe insgesamt einen vereinbarten Kaufspreis von 9,3 Millionen Euro, wie es in einer Mitteilung vom späten Mittwochabend heisst.

Gemäss den Bedingungen muss der Kaufpreis bei Einlösung der Option vor oder am 20. Dezember 2019 an The Native bezahlt werden. Eine nicht rückerstattungspflichtige Optionsprämie von 4 Prozent des Kaufpreises (373'464 Euro) an The Native ist zudem bis am 31. August 2019 fällig, kann aber bei Ausübung der Option vom Kaufpreis abgezogen werden, wie es heisst.

Sollte die Option ausgeübt werden, wird The Native laut Mitteilung einen Kapitalgewinn von 6,1 Millionen Euro aus ihrer im November 2017 gekauften Beteiligung realisieren, was eine Rendite von über 180 Prozent ergäbe.

uh/

(AWP)