The Native von SIX mit Busse von 40'000 Franken sanktioniert

The Native SA habe eine Werthaltigkeitsbeurteilung an einer Minderheitsbeteiligung für den Swiss-GAAP-FER-Jahresabschluss 2017 falsch durchgeführt und diese Minderheitsbeteiligung fälschlicherweise ab dem 1. Januar 2018 im Halbjahresabschluss 2018 vollkonsolidiert, schreibt SIX in einer Mitteilung vom Freitag.

Die falsche Bewertung der Minderheitsbeteiligung habe zu einer deutlichen Überbewertung in der Bilanz und dem Fehlen einer wesentlichen Wertberichtigung in der Erfolgsrechnung des Swiss-GAAP-FER-Jahresabschlusses 2017 geführt. Für die Vollkonsolidierung habe die notwendige Kontrolle gefehlt und daher sei der Swiss-GAAP-FER-Halbjahresabschluss 2018 falsch dargestellt worden.

Die betroffenen Abschlüsse hätten kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der finanziellen Situation von The Native wiedergaben. Die Verstösse seien signifikante Verletzungen, die grobfahrlässig begangen wurden. Beide Fehler seien allerdings bereits im Swiss-GAAP-FER-Jahresabschluss 2018 rückwirkend korrigiert worden, so die SIX weiter.

Der Sanktionsantrag sei bereits mit Beschluss vom 18. September ausgesprochen worden, heisst es. Und der Entscheid der Kommission sei nach Ablauf der Rechtsmittelfrist nun rechtskräftig geworden.

pre/ys

(AWP)