The Native will Geschäftsbericht 2019 spätestens am 8. Juni veröffentlichen

Die Beteiligungsgesellschaft The Native hat die vorgeschriebene Frist für die Veröffentlichung ihrer Jahreszahlen am 30. April nicht eingehalten. Grund dafür sei, dass die Gesellschaft in einem Konkursverfahren stecke, wie sie am Freitagabend mitteilte. Nun will The Native den Geschäftsbericht 2019 bis spätestens am 8. Juni publizieren.