Natura und Avon wollen viertgrössten Kosmetikkonzern der Welt formen

(Meldung weiter ausgebaut) - Das brasilianische Kosmetikunternehmen Natura will den britischen Konkurrenten Avon übernehmen. Der verschmolzene Konzern wäre mit über zehn Milliarden US-Dollar (8,9 Mrd Euro) Jahresumsatz die viertgrösste Kosmetikfirma der Welt, wie die Unternehmen am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten.