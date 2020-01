Nebag beziffert NAV der Aktie per Ende 2019 auf 9,93 Fr. - Ergebnis von 6,47 Mio

Die Beteiligungsgesellschaft Nebag gibt den inneren Wert des Unternehmens auf provisorischer Basis per Ende des Geschäftsjahrs 2019 mit 92,84 Millionen Franken an. Dies entspricht 10,17 Franken je Aktie (VJ 9,96), wie Nebag am Mittwoch mitteilte. Bereinigt um die Nennwertreduktion um 0,50 Franken pro Aktie ergebe dies eine Jahresperformance von 7,12 Prozent und ein geschätztes Jahresergebnis von 6,47 Millionen Franken. Am vergangenen Montag schloss die Aktie bei 10,20 Franken.