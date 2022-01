Die Beteiligungsgesellschaft Nebag will für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 50 Rappen je Aktie auszahlen, das wären 10 Rappen mehr als im Vorjahr. Sollte die Generalversammlung die Ausschüttung via Kapitalherabsetzung genehmigen, käme dies einer Rendite von 5,21 Prozent im Verhältnis zum provisorischen inneren Wert der Aktie (Net Asset Value, NAV) gleich. Dieser betrug zum Jahresende 9,60 Franken nach 9,27 Franken per Ende 2020.