Nebag verdient 2018 wegen schwierigem Börsenumfeld deutlich weniger

Zum Ergebnis hätten vor allem das Finanzergebnis, die realisierten Kursgewinne und das "nach wie vor strikte Kostenmanagement" beigetragen, teilte Nebag am Mittwochabend mit.

Auch 2019 dürfte gemäss den Verantwortlichen ein "herausforderndes Jahr" werden. Eine sanfte Rezession in Europa und auch in der Schweiz sei aus heutiger Sicht nicht mehr auszuschliessen. In diesem Umfeld werde die Volatilität aber weiter zunehmen und den aktiven Marktteilnehmern werde es wieder möglich sein, "Chancen gezielt wahrzunehmen".

Nebag geht entsprechend davon aus, dass der innere Wert im Jahr 2019 gesteigert werden kann. Im ersten Quartal legte er gemäss früheren Informationen um 3,1 Prozent zu.

uh/

(AWP)