Nebag will Dividende von 0,50 Fr. über Kapitalherabsetzung ausschütten

Sollte die Generalversammlung die beantragte Dividende genehmigen, käme dies einer Ausschüttungsrendite von 5,04 Prozent gleich, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dies bemisst sich an einem provisorischen inneren Wert je Aktie per Ende 2018 von 9,93 Franken. Per Ende 2017 lag dieser Wert bei 10,67 Franken. Die angestrebte jährliche Ausschüttungsquote von mindestens 4 Prozent werde damit seit bald 14 Jahren eingehalten.

Zur Gewinnentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr werden noch keine Angaben gemacht.

cf/tt

(AWP)