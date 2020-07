Nespresso schafft 300 neue Arbeitsplätze in Romont

Mit dem Ausbau will Nestlé die weltweit steigende Nachfrage nach Kaffee decken, erklärte der Nahrungsmittelmulti am Mittwoch in einem Communiqué. Mit dem Bau der zweite Produktionshallen in Romont werde man im Juni 2021 loslegen. Ein Jahr später sollen die ersten der zehn neuen Produktionslinien voll betriebsbereit sein.

Die Anlage in Romont war 2015 als drittes Produktionszentrum nach Orbe und Avenches in Betrieb genommen worden. In den letzten zwei Jahren wurde sie um vier zusätzliche Produktionslinien erweitert, womit laut Angaben 50 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. Seit Gründung wurden 445 Millionen Franken in Infrastruktur und Betrieb investiert.

Made in Switzerland

Nespresso-Kapseln werden nur in der Schweiz hergestellt. Dafür hat das Unternehmen in den letzten zehn Jahren - zusätzlich zu den laufenden Investitionen - 700 Millionen Franken in die drei Schweizer Produktionszentren in den Kantonen Waadt und Freiburg investiert.

Die jüngste Investition in Romont unterstreiche das "anhaltende Bekenntnis zu unseren Schweizer Wurzeln und zur langfristigen wirtschaftlichen Entwicklung der Region und des Landes", wird Nespresso-Chef Guillaume Le Cunff in der Mitteilung zitiert.

Die Marke Nespresso, die mit mehr als 110'000 Kaffeeproduzenten in 14 Ländern zusammenarbeitet, unterhält weltweit 810 Geschäftsfilialen und beschäftigt 14'250 Mitarbeitende.

sig/ra

(AWP)