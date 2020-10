Nestlé-Aktien nach starkem dritten Quartal gesucht

Die Nestlé-Papiere gewinnen um 09.30 Uhr bei guten Volumen und einem schwachen Gesamtmarkt 0,7 Prozent auf 108,12 Franken; gegenüber dem Hoch bei 109,50 Fr. haben sie aber schon einen guten Teil der Gewinne wieder eingebüsst. Der Gesamtmarkt (SMI) notiert dank den Nestlé-Avancen lediglich leicht im Minus (-0,2%).

In Expertenkreisen wird insbesondere das organische Umsatzwachstum im dritten Quartal in Höhe von 4,9 Prozent gefeiert. Analysten hatten mit 2,6 Prozent gemäss AWP-Konsens nur gut die Hälfte erwartet. Gegenüber den 1,3 Prozent aus dem zweiten Quartal erfuhr das Wachstum damit eine kräftige Belebung.

Der eigentliche Lichtblick - so sind sich die Analysten einig - ist das anhaltende starke Wachstum im E-Commerce-Geschäft. In diesem Geschäftszweig steigerte Nestlé den Umsatz in den ersten neun Monaten um fast 50 Prozent. Mittlerweile steuert das E-Commerce-Geschäft 12,3 Prozent zum Gruppenumsatz bei, letztes Jahr waren es lediglich 8,5 Prozent gewesen.

Ein weiterer Wachstumstreiber im dritten Quartal war das Kaffeegeschäft. Aber grundsätzlich sei das Wachstum breit abgestützt, meint etwa die ZKB in einem Kommentar zu den Zahlen. Von den sieben Produktkategorien hätten sich im Berichtsquartal fünf gegenüber dem ersten Halbjahr verbessert und zwei seien auf einem hohen Niveau geblieben.

Auch die Analysten von Vontobel schreiben in ihrem Kommentar, dass das Wachstum breit abgestützt sei und erwähnen dabei vor allem die Bereiche PetCare und Health Science. Auch dass China im dritten Quartal zu Wachstum zurückgekehrt sei, wird positiv vermerkt. Nestlé dürfte wohl als ein Gewinner aus der Pandemie hervorgehen, meinen denn auch diverse Analysten.

Neben den robusten operativen Zahlen sei aber auch die anhaltende strategische Transformation ein Pluspunkt, heisst es. Und da auch die Aktienrückkäufe auf gutem Niveau anhielten, sei die Aktie einfach ein 'Must-have', meint man bei Vontobel. Die ZKB sieht das ähnlich: Die Bewertung der Aktie weist noch Spielraum auf. Aktuell würden für Qualitätsaktien KGVs von 30 bis 40x bezahlt, da sei das erwartete KGV 2021 von Nestlé mit 26,4x plötzlich nicht mehr teuer.

Händlern zufolge befinden sich die Aktien von Nestlé nunmehr schon seit Monaten in einer engen Seitwärtsbewegung. Beobachter sehen in den überzeugenden Neunmonatsumsatzzahlen nun einen möglichen Kurstreiber, so dass die Aktien mittelfristig zum Rekordhoch von Anfang September letzten Jahres (113,20 Fr.) aufschliessen könnten. Dies vor allem auch, da die neue Guidance von rund 3 Prozent Wachstum noch immer relativ konservativ erscheine, wie es etwa bei Goldman Sachs heisst.

Eine Analystenkonferenz ist wie üblich auf 14.00 Uhr angesetzt.

uh/tt

(AWP)