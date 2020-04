Nestlé-Aktien nach starkem erstem Quartal gesucht

Die Nestlé-Papiere notieren um 09.50 Uhr 1,5 Prozent höher bei 106,22 Franken, der Gesamtmarkt gibt derweil rund ein halbes Prozent ab. Die defensive Nestlé-Aktie notiert auf dem aktuellen Niveau wieder über dem Vorjahres-Endstand.

Gut an kommt bei Analysten insbesondere das starke organische Umsatzwachstum, das mit 4,3 Prozent selbst die optimistischsten Schätzungen übertroffen hat. Dass es sich in den Industrieländern sogar auf 7,4 Prozent beschleunigt hat, lässt Analysten auf virusbedingte Hamsterkäufe schliessen. Letzteres würde auch das ebenfalls deutlich über den Konsensschätzungen liegende Mengenwachstum erklären.

"Nestlé wird Primusrolle gerecht" - so betitelt die ZKB ihren Kommentar. Das Unternehmen habe im Berichtsquartal besser abgeschnitten als die internationale Konkurrenz, dies u.a. dank einer starken Entwicklung im Internetkanal und in den Bereichen Heimtiernahrung und Fertiggerichte. Nestlé habe dabei natürlich auch von Hamsterkäufen in den Industrieländern profitiert.

Gemäss den Analysten des US-Brokers Jefferies dürften die Hamsterkäufe zwar geholfen haben, die Breite und Tiefe der Fortschritte sei aber beeindruckend. Nestlé bewege sich in diesem Kampf gegen die Pandemie viel besser als etwa der Konkurrent Unilever. Zudem werde die Umgestaltung des Portfolios im Gange gehalten und am Ausblick habe sich auch nichts geändert. Alles in allem sei das sehr bewundernswert.

Auch die Analysten von Vontobel zeigen sich beeindruckt. Trotz anhaltender Herausforderungen in der Lieferkette und der erheblichen, sich schnell ändernden Konsumentennachfrage sowie vorübergehender Fabrikschliessungen habe Nestlé ein derart starkes Wachstum erzielt. Insgesamt habe der Konzern ein belastbares Geschäftsmodell, eine starke Bilanz, eine starke Cash-Generierung und biete auch noch attraktive und sichere Renditen für die Aktionäre. "Die Aktie ist einfach ein Must-have", meint der zuständige Analyst zusammenfassend.

Gewisse Vorsicht

Auch die britische Barclays Bank findet sichtlich Gefallen an der Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells. Hier wird nicht zuletzt auf das starke Wachstum im Geschäft mit Tiernahrung verwiesen.

Wie aus den Handelsräumen hiesiger Banken verlautet, konnten die Aktien von Nestlé über die letzten Wochen hinweg kontinuierlich Boden gutmachen. Die Papiere hätten dabei von ihrem defensiven Charakter profitiert, heisst es. Allerdings gibt es auch warnende Stimmen. Die im ersten Quartal beobachteten Nachfrageimpulse könnten sich als nicht nachhaltig herausstellen, wird etwa befürchtet.

Eine Analystenkonferenz ist wie üblich um 14 Uhr angesetzt. Dann könnte sich die Aktie je nach Aussagen des Managements nochmals deutlich bewegen, meinen Marktbeobachter.

lb/uh/kw

(AWP)