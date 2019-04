Die Aktionäre des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé haben an der Generalversammlung vom Donnerstag allen Anträgen des Verwaltungsrats "mit starken Mehrheiten" zugestimmt. So wurde etwa die vorgeschlagene Dividende von 2,45 Franken pro Aktie und die Kapitalherabsetzung bewilligt, wie Nestlé am Abend mitteilte.