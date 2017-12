Nestlé bereitet offenbar Offerte für Consumer-Health-Sparte von Merck vor

(Meldung vom Freitagabend leicht umgeschrieben, ergänzt mit Analysten-Kommentar etc.) - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé und das deutsche Pharmaunternehmen Stada könnten in den Bieterwettbewerb um das zum Verkauf stehende Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten von Merck einsteigen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Freitagabend mit Verweis auf mit der Sache vertraute Quellen schrieb, bereiten die beiden Unternehmen je ein provisorisches Kaufangebot vor. Die Division werde mit rund 4 Mrd EUR bewertet, heisst es im Artikel, wobei JPMorgan als Finanzberater von Merck eine Deadline für Offerteingaben bis zum 15. Dezember gesetzt habe.