Nestlé-Chef warnt Mitarbeiter vor "aufziehendem Sturm"

Der Nahrungsmittelriese Nestlé schwört seine Mitarbeiter angesichts der Coronavirus-Krise auf schwierige Zeiten ein. "Bitte machen Sie sich auf den Sturm gefasst - denn er wird kommen", hiess es in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorliegenden internen Mitteilung von Konzernchef Mark Schneider an die Belegschaft.