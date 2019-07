Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé baut in Asien aus. Die drei Fabriken in Indonesien sollen für 99 Millionen Franken erweitert werden, teilte der Konzern vom Genfersee am Mittwoch mit. Dadurch könne die Produktionskapazität um ein Viertel erhöht werden. Die Erweiterung sei für eine neue Produktionslinie für Flüssiggetränke wie Milo und Nescafé Ready to Drink, sterilisierte Milch und Maggi Gewürze vorgesehen.