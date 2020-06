Nestlé führt "Lebensmittel-Ampel" Nutri-Score auch in Spanien und Portugal ein

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé kennzeichnet den Nährwert seiner Produkte neu auch in Spanien und Portugal durchgängig mit dem Label "Nutri-Score". Bisher seien in diesen Ländern nur wenige Nestlé-Lebensmittel so gekennzeichnet, darunter etwa Frühstücks-Cerealien, teilte Nestlé am Donnerstag mit. Bis dies auf alle Produkte ausgeweitet sei, gebe es eine Übergangsperiode von zwei Jahren.