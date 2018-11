Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé baut seine Beteiligung am kalifornischen Biopharma-Unternehmen Aimmune Therapeutics aus. Wie Aimmune am Montag mitteilte, hat Nestlé Health Science weitere 98 Millionen US-Dollar investiert und so 3,24 Millionen Aktien von Aimmune erworben. Damit einhergehend werde auch die strategische Zusammenarbeit der beiden Firmen erweitert.