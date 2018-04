Nestlé im ersten Quartal mit organischem Wachstum von 2,8% - Ausblick bestätigt

Organisch, d.h. aus eigener Kraft, legte der Westschweizer Konzern um 2,8 Prozent zu, wie er am Donnerstag mitteilte. Dabei waren 2,6 Prozent auf Volumenwachstum (internes Realwachstum RIG) und lediglich 0,2 Prozent auf höhere Preise zurückzuführen. Im Vergleich zum letzten Quartal (Q4 2017 bei 1,9%) hat sich das Wachstum damit aber wieder beschleunigt. Allerdings war dieser Wert auch der tiefste Quartalswert im laufenden Jahrhundert gewesen.

Dem organischen Wachstum wird in Investorenkreisen deutlich mehr Gewicht beigemessen als dem Umsatz in Franken, der auch von Wechselkursveränderungen sowie Zu- und Verkäufen beeinflusst wird. Er wird für die Periode von Januar bis März mit 21,3 Milliarden Franken (+1,3%) ausgewiesen, wobei der Wechselkurseffekt -1,6 Prozent und der Akquisitionseffekt +0,2 Prozent ausmachte.

Mit den vorgelegten Zahlen hat Nestlé die Schätzungen von Analysten (AWP-Konsens) bei den Wachstumszahlen übertroffen. Diese hatten das organische Wachstum im Durchschnitt bei +2,5 Prozent (Bandbreite 2,2 bis 2,9%) und das interne Realwachstum bei +1,9 Prozent (1,5 bis 2,1%) geschätzt. Beim Umsatz wurde der von Analysten prognostizierte Wert genau getroffen.

Der seit gut einem Jahr amtierende CEO Mark Schneider spricht in der Mitteilung von einem "soliden Start" ins neue Jahr, bei dem alle Regionen zum Wachstum beigetragen hätten. Das Volumenwachstum habe sich deutlich verbessert, die Preisanpassungen seien dagegen weiterhin gering geblieben.

ASIEN WÄCHST AM STÄRKSTEN

Das organische Wachstum betrug von Januar bis März in den Industrieländern 1,5 Prozent und in den Emerging Markets 4,5 Prozent. Unter den Zonen schnitt AOA (Asien etc.) mit 4,7 Prozent am besten ab, vor EMENA (Europa etc.) mit 2,2 Prozent und AMS (Amerika etc.) mit 1,2 Prozent.

Für das laufende Jahr wird der Ausblick für 2018 wie auch für die Ziele 2020 bestätigt. Das Management rechnet entsprechend weiter mit einem organischen Umsatz-Wachstum zwischen 2 und 4 Prozent sowie einer Verbesserung der (bereinigten) operativen Marge gemäss der Zielvorgabe für 2020. Die Restrukturierungskosten belaufen sich wie früher angekündigt auf rund 700 Millionen Franken. Ein Anstieg sowohl des Gewinns je Aktie bei konstanten Wechselkursen als auch der Kapitaleffizienz wird ebenfalls erwartet.

Gemäss CEO Schneider kommen die Umsetzung der Portfoliomanagementstrategie sowie die Massnahmen zur Effizienzsteigerung "gut voran". Er spricht auch von einer "vielversprechende Innovationspipeline".

uh/gab

(AWP)