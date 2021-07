Nestlé wolle 100 Millionen Dollar in eine 1980 eröffnete Fabrik im Ort Gaffney investieren, schrieb das Onlineportal "Foodbev" am Dienstag. Wie einer bereits am 30. Juni veröffentlichten Nestlé-US-Mitteilung zu entnehmen ist, soll die Fabrik, die Tiefkühlgerichte in Premiumqualität für die Marken Stouffer's und Lean Cuisine produziert, um eine neue Produktionslinie ergänzt werden. Zudem werde eine bestehende Produktionslinie ausgebaut.

pre/jb/ra

(AWP)